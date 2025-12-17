Tiraron piedras a motociclista, lo golpearon y le robaron

Tres hombres arrojaron piedras a un motociclista, lo redujeron a golpes cuando frenó, le robaron y se fugaron, en la ciudad de Monterrico.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 5.20 a la altura del ingreso al barrio 12 de Octubre de la mencionada ciudad de los Valles de los Pericos.

Fue en esas circunstancias que dos jóvenes que salían de un local bailable se desplazaban a bordo de una motocicleta, cuando tres hombres se percataron de su presencia y les arrojaron piedras.

El conductor avanzó rápidamente para escapar de los elementos contundentes, pero una de las piedras impactó en el rodado y provocó que se apague.

Uno de ellos logró escapar pero quien conducía fue alcanzado por los inculpados que lo atacaron con golpes de puño y patadas en diferentes partes del cuerpo.

Una vez reducido, uno de los irascibles protagonistas le sustrajo la llave de la motocicleta, abrió el asiento, robó un teléfono celular de alta gama que estaba en el compartimento y emprendió la fuga junto a sus cómplices.

Por su parte, la víctima dejó la motocicleta en el domicilio de un allegado y se dirigió de inmediato a la Seccional 29°.

En la dependencia alertó a los efectivos sobre el lamentable episodio, aportó las características de los inculpados y radicó la correspondiente denuncia.

Los uniformados realizaron recorridos por el sector en búsqueda de los inculpados, pero fue con resultados negativos hasta el momento.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras del sector para la identificación de los inculpados y que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la Seccional 29°.