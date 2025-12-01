25°
Palpalá

Detenidas tras intento de robo

Fueron acusadas de haber cometido el mismo hecho días atrás.

Lunes, 01 de diciembre de 2025 00:00
PROCEDIMIENTO | A CARGO DE LOS EFECTIVOS DE LA UR 8.

Dos mujeres que habían sido denunciadas tras perpetrar un robo en una farmacia de la ciudad de Palpalá, fueron detenidas luego de intentar robar por segunda vez en el lugar.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, la detención se registró el viernes pasado, cuando los efectivos de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida de la UR 8 fueron alertados sobre el hecho de inseguridad en progreso.

El equipo ciclístico se dirigió inmediatamente al lugar y confirmó la situación, encontrándose con la encargada del local, quien relató como ocurrieron los hechos.

Las sospechosas, de 31 y 29 años, fueron reconocidas por la encargada, ya que presuntamente habrían robado dinero del mismo local dos días antes y su regreso activó la alerta, siendo captadas por las cámaras de seguridad.

Por disposición del representante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, las mujeres fueron trasladadas a la Seccional 23º de la ciudad siderúrgica, para continuar con las actuaciones legales.

 

