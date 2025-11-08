Sustrajeron $1 millón tras romper una ventana

El dueño de un comercio del barrio Gorriti de la capital jujeña denunció que un sujeto rompió una ventana del local para ingresar a robar un millón de pesos y un teléfono celular. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad del lugar fueron entregadas a la dependencia policial.

El ilícito fue advertido días pasados, cuando alrededor de las 14 la víctima recibió el llamado telefónico de la dueña del inmueble donde funciona el comercio lo alertó acerca de que una ventana estaba rota.

Por esa razón, el denunciante se acercó hasta la propiedad ubicada en el barrio capitalino de Gorriti, para verificar lo sucedido. Fue entonces, que el hombre se encontró con la rotura que le mencionaron y observó las imágenes captadas por la cámara de seguridad que tiene instalada en el interior del local.

De esta manera, pudo observar que un sujeto tras destruir la ventana ingresó al comercio, se acercó a una vitrina y agarró un morral que contenía un millón de pesos. Además, antes de retirarse tomó un teléfono celular.

Luego de observar las imágenes del ilícito, el damnificado se dirigió a la Seccional 2°, ubicada a escasas cuadras del escenario del hecho, y narró lo sucedido.