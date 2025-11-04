°
4 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIBERTADOR
barrio Punta Diamante
Gobierno Nacional
Gobierno Nacional
El tiempo en Jujuy
Cindac
inseguridad
Huacalera
China
Anamat
LIBERTADOR
barrio Punta Diamante
Gobierno Nacional
Gobierno Nacional
El tiempo en Jujuy
Cindac
inseguridad
Huacalera
China
Anamat

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cindac

Buscan a una mujer en San Pedro

Marcela Soledad Flores Díaz de 47 años falta de su hogar desde el día de ayer.

Martes, 04 de noviembre de 2025 08:49

Familiares, amigos y vecinos se encuentran abocados a dar con el paradero  de Marcela Soledad Flores Díaz de 47 años de edad con domicilio en la ciudad de San Pedro quien falta de su hogar desde el día de ayer.

Se supo que la mujer es de tez trigueña, contextura delgada, pelo largo negro ondulado, ojos marrones, tatuaje en forma de corazón en la espalda a la altura de la cintura.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de vestir color rojo con tiras en la cintura, remera negra y sandalias.

Cualquier información sobre su paradero poder comunicarte al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239 o bien acercarse a la seccional de Policía más cercana.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD