Buscan a una mujer en San Pedro

Familiares, amigos y vecinos se encuentran abocados a dar con el paradero de Marcela Soledad Flores Díaz de 47 años de edad con domicilio en la ciudad de San Pedro quien falta de su hogar desde el día de ayer.

Se supo que la mujer es de tez trigueña, contextura delgada, pelo largo negro ondulado, ojos marrones, tatuaje en forma de corazón en la espalda a la altura de la cintura.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de vestir color rojo con tiras en la cintura, remera negra y sandalias.

Cualquier información sobre su paradero poder comunicarte al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239 o bien acercarse a la seccional de Policía más cercana.