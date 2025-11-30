Golpeó a su expareja y la amenazó con arma de fuego

Un joven obligó a conducir su motocicleta a su expareja, mientras la amenazaba con un arma de fuego, hasta llegar a un lugar poco transitado donde la atacó a golpes.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró el ayer alrededor de las 0.30 cuando un joven de 17 años se presentó a bordo de una motocicleta Honda XR en el domicilio de su expareja, de 16, ubicado en un sector de la localidad de Caimancito.

Fue en esas circunstancias que el inculpado, quien además se encontraba en estado de ebriedad, amenazó a la víctima para que condujera el rodado por donde él ordenaba.

La joven accedió y en un momento determinado, el irascible protagonista extrajo un arma de fuego, se la apoyó en la espalda y le vociferó, según consta en una denuncia policial, "mira si se me escapa una bala".

Posteriormente descendieron de la motocicleta y amenazó a su expareja para que lo acompañara por un camino interno que une el barrio Belén y Evita de la mencionada localidad. Allí, el sujeto le arrebató el teléfono celular y tras inspeccionar sus redes sociales, le propinó golpes de puño en el rostro.

La víctima logró soltarse y mientras escapaba, el inculpado la persiguió hasta que la joven pudo resguardarse en su domicilio, donde alertó telefónicamente a su padre.

El progenitor se presentó de inmediato en el inmueble, donde dialogó con la víctima que se encontraba en estado de shock y luego de tomar conocimiento de los episodio, se dirigió a la Seccional 42° y radicó la correspondiente denuncia.

Este diario pudo saber que como primeras medidas se ordenó hacer comparecer ante la Justicia al inculpado y un allanamiento para secuestrar el arma de fuego que habría utilizado para amenazar. Además, se dispuso una prohibición de acercamiento y otras medidas de resguardo para la víctima.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 42°, por directivas del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.