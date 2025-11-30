Amenazó a su progenitora y provocó destrozos en su casa

Un hombre que cumple una condena de ejecución condicional amenazó a su madre, provocó destrozos en su domicilio y fue detenido.

Según las fuentes consultadas por este matutino, el lamentable hecho tuvo lugar el pasado viernes alrededor de las 2.50 sobre un tramo de la calle El Progreso del barrio Punta Diamante de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un hombre que provocaba disturbios en un domicilio.

De manera inmediata los efectivos del Grupo Especial Motorizado de la Unidad Regional 1 se dirigieron al lugar, donde se entrevistaron con una mujer.

La misma relató que su hijo, un hombre de 32 años, ingresó al inmueble en estado de ebriedad, se tornó violento, vociferó amenazas y provocó destrozos, por lo que temía que la lastimara.

Luego de tomar conocimiento del episodio, el personal policial procedió a la detención del inculpado y al consultar sus datos con el Centro de Información y Análisis Criminal, cayeron en cuenta que registraba una condena de ejecución condicional.

El protagonista fue trasladado a la Seccional 61°, donde quedó a disposición de la Justicia.

Finalmente, los efectivos de la mencionada dependencia policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.