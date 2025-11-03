°
3 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Megaoperativo Antinarcóticos

Desarticulan una red de narcomenudeo en distintos puntos de la provincia

Cerca de cien efectivos policiales participaron de allanamientos simultáneos en Yuto, Ledesma, Palpalá y San Salvador de Jujuy

Lunes, 03 de noviembre de 2025 22:54

En una importante acción coordinada por la Policía de Jujuy, bajo la dirección del Comisario General Lic. Milton Sánchez, se llevó adelante un megaoperativo antinarcóticos que permitió desmantelar una red de narcomenudeo con presencia en varias localidades jujeñas.

Durante la última semana de octubre, cerca de cien efectivos policiales participaron de allanamientos simultáneos en Yuto, Ledesma, Palpalá y San Salvador de Jujuy, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por el Poder Judicial de la Provincia.

En el marco de los procedimientos, los uniformados lograron incautar importantes cantidades de clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana, además de más de ochocientos mil pesos en efectivo, balanzas de precisión y tres armas de fuego, entre ellas una escopeta y un rifle.

Como resultado, once personas fueron detenidas y puestas a disposición de las Unidades Fiscales competentes, acusadas de infringir la Ley Nacional N° 23.737 de estupefacientes.

