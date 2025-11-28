16°
Aguas Blancas

Tras un tiroteo, Gendarmería secuestró 431 kilos de cocaína

Los efectivos fueron atacados a tiros, lograron repeler la agresión, detuvieron a un sospechoso. El cargamento está valuado en casi 7 millones de dólares, un monto que supera los $10 mil millones.

Viernes, 28 de noviembre de 2025 00:00
DECOMISO | DE LOS 102 PAQUETES QUE CONTENÍAN LA DROGA.

En un procedimiento de alto riesgo realizado en una zona de densa vegetación y escasa visibilidad, una patrulla de Gendarmería Nacional logró desbaratar el traslado de un importante cargamento de droga en el norte de la provincia de Salta, donde se secuestró más de 431 kilos de cocaína, valuado en casi 7 millones de dólares, un monto que supera los 10 mil millones de pesos.

El operativo se llevó a cabo durante la noche del miércoles, en el marco del "Operativo Plan Güemes", en inmediaciones de la localidad fronteriza de Aguas Blancas.

El trabajo estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 20 "Orán", quienes recorrían una zona montuosa cuando detectaron movimientos sospechosos en medio del monte. Según se informó oficialmente, los uniformados observaron a un grupo de personas que trasladaban bultos sobre sus hombros, una modalidad habitual usada para el tráfico ilegal en áreas de difícil acceso.

Al advertir la presencia de la patrulla, los sospechosos reaccionaron arrojando los bultos que transportaban y abrieron fuego contra el personal, en un intento de cubrir su huida.

Ante esta situación, los gendarmes respondieron con municiones antitumulto, logrando controlar la agresión y detener a uno de los involucrados, mientras que el resto escapó aprovechando la oscuridad, la espesura del monte y las condiciones del terreno.

Una vez asegurado el lugar, los efectivos procedieron a inspeccionar la carga abandonada. En total se hallaron 19 bultos que, al ser abiertos, contenían 410 paquetes rectangulares con una sustancia blanquecina. Estos fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest, que confirmó que se trataba de cocaína.

El peso total del estupefaciente secuestrado fue de 431 kilos con 325 gramos, una de las incautaciones más importantes registradas en la zona en las últimas semanas y que refuerza la intensidad de los controles en el corredor norte de la provincia, considerado una vía crítica para el tráfico internacional de drogas.

Intervino en la causa la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que ordenó las actuaciones de rigor, el decomiso de la droga y el traslado del detenido, quien quedó a disposición de la Justicia Federal y ya fue imputado .

El procedimiento se suma a una serie de operativos, que busca reforzar la presencia de fuerzas federales en zonas fronterizas estratégicas, ante el incremento de actividades vinculadas al narcotráfico en el norte del país.

 

Temas de la nota

