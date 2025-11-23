Buscan a Abril Ariadna Vara

Familiares, amigos y vecinos buscan incansablemente dar con el paradero de Abril Ariadna Vara de 15 años de edad con domicilio en la ciudad de San Pedro.

La jovencita falta de su hogar desde el día de ayer.

Ella es de contextura delgada, cabello largo color negro con flequillo.

Al momento de ser vista por última vez vestía jeans Oxford color negro, musculosa multicolor y campera color negro con blanco.

Por cualquier información sobre el paradero de la jovencita llamar al 911 o bien dirigirse a la seccional más cercana a su domicilio. O bien comunicarse a los teléfono celulares 3886828607 o al 3886860239.