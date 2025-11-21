Caso María Luz días decisivos para el inicio del juicio oral

Ayer en la localidad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, se realizó una audiencia por el expediente judicial que investiga la desaparición y presunto crimen de la joven jujeña María Luz Herrera Leaño, ocurrida en septiembre de 2023, donde la defensa de los imputados planteó nulidades que el juez de Control y Garantías debe resolver la semana venidera.

De lo que se resuelva, va a depender si queda firme o no el requerimiento de elevación a juicio solicitado por el fiscal de investigación penal Gustavo Valero.

El Tribuno de jujuy dialogó con Carolina Aquino, representante legal de Cecilia Leaño, madre de María Luz y dijo que el abogado defensor de los imputados, Darío Ezequiel Godoy y su padre Darío Ismael Godoy, por el delito de homicidio agravado por el vínculo a título de autor y de partícipe primario respectivamente por el delito del presunto femicidio, planteó la nulidad de la ampliatoria de la declaración de imputados.

"El fiscal manifestó que los fundamentos por los cuales considera que el acto de ampliatoria de declaración de los imputados es válido. En igual sentido yo. Y esto va a ser resuelto la próxima semana, por el juez de Control y Garantías ante quien se realizó la audiencia", dijo Aquino.

"Si la Justicia chaqueña declara improcedente el pedido de la defensa, posiblemente en el mes de febrero del año que viene, se inicien las audiencias preliminares al debate oral y público, que será con jurado", dijo la letrada.

De la audiencia también participó Cecilia Leaño. "Ella salió muy conmovida porque no es fácil para ella tener que escuchar los fundamentos de la defensa. Es una mujer muy fuerte como para enfrentar todo esto que se viene de aquí en adelante", dijo.

Por otro lado, se hizo una convocatoria en la vereda frente al juzgado de esa localidad chaqueña. "Ahí estuvimos conversando con las personas que vinieron a acompañarnos y algunas personas que también están exigiendo justicia por otras causas, que se movilizaron y nos acompañaron. Y después medios de prensa que entrevistaron a Cecilia principalmente", dijo Carolina Aquino.