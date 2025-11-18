19°
18 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
centro capitalino
Ruta Nacional nº 9
Yavi
transporte urbano
estafa
LIGA PROFESIONAL
regional
tenis de mesa
PRIMERA NACIONAL
Liga Jujeña
DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

Centro capitalino

Fue descubierto robando

Sustraía bienes de un vehículo y el damnificado lo redujo tras perseguirlo.

Martes, 18 de noviembre de 2025 00:00
APREHENSIÓN | MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN DE LOS EFECTIVOS.

Un hombre sustraía bienes de un vehículo, fue descubierto por el damnificado y detenido tras una persecución.

El hecho se registró este domingo alrededor de las 21 sobre un tramo de la calle Argañaraz, entre Belgrano y la avenida Urquiza, del centro capitalino.

En esas circunstancias, un hombre violentó la puerta de un automóvil Fiat Uno y cuando sustraía el estéreo, fue descubierto por el propietario del rodado.

El inculpado amenazó al damnificado con un destornillador y emprendió la fuga, hasta ser reducido en la avenida Urquiza, frente a la exestación de trenes.

Pese a intentar escapar, fue retenido hasta la intervención de efectivos policiales que lo trasladaron a la Seccional 1°.

Mientras que el damnificado radicó la correspondiente denuncia.

 

