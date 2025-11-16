Secuestran marihuana que estaba en poder de un joven

Personal de la Brigada de Narcotráfico de Humahuaca secuestró 11 gramos de marihuana que estaban en poder de un joven que se encontraba en un polideportivo de la localidad de Tilcara. El sujeto, de 27 años, no fue detenido.

El hecho sucedió días pasados cuando alrededor de las 20.05 los uniformados de la Unidad Regional 3 realizaban recorridos preventivos por las calles del mencionado poblado quebradeño. En esas circunstancias, los agentes llegaron hasta el polideportivo ubicado en la calle Sorpresa, detrás de la iglesia Nuestra Señora del Rosario.

Fue entonces que los uniformados notaron la presencia de un joven, que tenía puesta una riñonera, a quien se acercaron para entrevistarlo.

Así, tras identificarse como personal policial procedieron a solicitarle al sospechoso que exhiba sus pertenencias. De esta manera, se encontró en el interior de una riñonera dos pequeñas bolsas de polietileno que tenían una sustancia vegetal de color verde amarronada.

Tras esto, los agentes se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que se realice la prueba de campo. La misma resultó positiva para marihuana y tras el pesaje se supo que eran 11 gramos.

Además, el agente fiscal también solicitó el secuestro del estupefaciente en cuestión, los antecedentes del joven y que se lo deje en libertad.

Finalmente, los agentes procedieron a cumplir con lo dispuesto desde el MPA llevando el estupefaciente sin la detención del sujeto.