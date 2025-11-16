Recuperan moto con solicitud de secuestro de Buenos Aires

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca detuvieron a un ciudadano boliviano y secuestraron la moto que manejaba por tener pedido de secuestro de una Fiscalía de la ciudad de Buenos Aires. La novedad fue comprobada en la planta de verificación, que se encargó de inspeccionar la numeración del motor y cuadro.

El ilícito fue advertido días pasados al mediodía, en momentos que personal de la nombrada unidad policial realizaba controles de rutina en la esquina de la avenida Belgrano y la calle Balcarce, del centro quiaqueño.

En ese contexto, los uniformados detuvieron la marcha de una moto marca Bajaj de color negro, sin chapa patente y con un solo ocupante.

Fue entonces que los agentes procedieron a identificar al conductor, un hombre de nacionalidad boliviana con domicilio en la vecina ciudad de Villazón. Además, se le solicitó la documentación del rodado, la cual no tenía en su poder.

Por las sospechas suscitadas, los integrantes de la Brigada de Investigaciones procedieron a verificar la numeración del cuadro y el motor de la moto en cuestión con el perito de la planta de verificación de la Policía. El mismo, se encargó de confirmar que el rodado tenía pedido de secuestro activo con fecha del 28 de octubre pasado. Además, la solicitud se enmarcaba en una causa caratulada de hurto con la intervención de Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 46, ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, el personal policial se comunicó con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso el secuestro preventivo de la moto y la detención del conductor.