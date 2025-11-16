Dos detenidos tras el robo a comerciante de Jujuy

Allanamientos simultáneos en el barrio Mariano Moreno de la capital y en la ciudad de Salta permitieron la detención de dos hombres investigados por el robo de mercadería y dinero a un comerciante jujeño. También se procedió al secuestro de evidencia relacionada al ilícito perpetrado en marzo pasado.

En la semana, la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy en colaboración con sus pares salteños llevaron adelante medidas de inspección en distintas viviendas de ambas provincias, en una causa caratulada como "robo en poblado y en banda", relacionada al asalto sufrido por un comerciante jujeño, a quien le robaron dinero y mercadería.

Así fue cómo en la capital provincial, una casa de Mariano Moreno fue donde la Brigada verificó y halló evidencia, luego de la orden emanada por el Juzgado de Control.

En Salta

De manera coordinada, al mismo tiempo el Juzgado de Garantías Nº 8 fue el encargado de impartir la orden de allanar domicilios en los barrios Los Paraísos, Palermo I y Atocha III. El pedido fue cumplido a través de los efectivos policiales salteños de la División Robos y Hurtos, luego de meses de investigación con sus pares jujeños con los elementos reunidos y bajo órdenes judiciales.

Desde la Policía de Salta remarcaron a los medios de comunicación de esa provincia, que este tipo de procedimientos interprovinciales son cada vez más frecuentes dada la dinámica de ciertos grupos dedicados a delitos contra la propiedad. El trabajo articulado permitió avanzar con rapidez y fortalecer la investigación que ahora seguirá su curso en el Poder Judicial jujeño.

La investigación

Tal como se dijo, las tareas investigativas comenzaron luego del robo sufrido por un comerciante jujeño en la capital provincial, quien fue víctima de sospechosos que le sustrajeron dinero y mercadería de su local comercial. Así fue cómo en los procedimientos desarrollados, los investigadores lograron la detención de dos hombres mayores de edad, quienes quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia jujeña.

Además, se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.

La coordinación entre ambas fuerzas policiales permitió que las medidas se realizaran al mismo tiempo, evitando eventuales fugas o la desaparición de objetos relevantes. Por lo cual, las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto, especialmente en delitos que involucran desplazamientos entre provincias y bandas que suelen operar en zonas limítrofes.

Según se supo, la causa continuará con peritajes sobre los elementos secuestrados y nuevas declaraciones testimoniales que podrían aportar más claridad sobre la participación de los detenidos y la posible existencia de otros involucrados.

Los sujetos que fueron aprehendidos permanecerán a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas para esclarecer totalmente el caso.