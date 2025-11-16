Detenido con pedido de captura por agredir a policías

Efectivos policiales detuvieron a un hombre de 22 años que tenía pedido de captura por agredir a agentes en el barrio Punta Diamante de la capital jujeña. Al momento de la aprehensión, el sospechoso intentó darse a la fuga y opuso resistencia. Lo trasladaron a la Seccional 61° de El chingo.

El procedimiento se realizó días pasados por la madrugada, en el contexto de la búsqueda de un sujeto que fue denunciado por atacar a uniformados el 7 de noviembre, mediante piedras y otros elementos contundentes.

Así fue como, alrededor de las 01.15, los efectivos del Grupo Especial Motorizado de la Unidad Regional 1 observaron al fugitivo en inmediaciones de la Plaza de la Mujer, ubicada en la esquina de las calles Esmeralda y Juanita Moro. El mismo, al ver la presencia policial, intentó darse a la fuga corriendo por las arterias aledañas.

Por esa razón, se produjo una pequeña persecución por algunos metros hasta que el aprehendido fue reducido por los agentes. Tres esto, se procedió a la identificación del joven, lo cual permitió constatar que se trataba de la persona buscada por las mencionadas agresiones.

Más allá que en un primer momento brindó datos falsos con respecto a su identidad, los agentes consultaron con el Centro Integral de Análisis y Comunicación (Ciac). De esta manera, se confirmó que el sujeto registraba una solicitud de paradero por comparendo y que tenía medidas restrictivas vigentes, incluyendo una prohibición de acercamiento de 300 metros, según el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop).

Por último, una vez detenido, el sujeto fue trasladado a la Seccional 61° del barrio El Chingo, de la capital provincial.