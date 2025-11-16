24°
16 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Capacitación
ISJ
Semana del Niño Prematuro
“Jujuy Corre”
boxeo
Violencia Digital
estafa millonaria
consejo de la mujer
robos
Siniestro Vial
Capacitación
ISJ
Semana del Niño Prematuro
“Jujuy Corre”
boxeo
Violencia Digital
estafa millonaria
consejo de la mujer
robos
Siniestro Vial

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Chingo

Detenido con pedido de captura por agredir a policías

El sujeto de 22 años, había atacado con piedras a uniformados días atrás. Intentó darse a la fuga durante la aprehensión.

Domingo, 16 de noviembre de 2025 00:00
DETENIDO | AL MOMENTO DE SER INGRESADO A LA SECCIONAL 61° DE EL CHINGO.

Efectivos policiales detuvieron a un hombre de 22 años que tenía pedido de captura por agredir a agentes en el barrio Punta Diamante de la capital jujeña. Al momento de la aprehensión, el sospechoso intentó darse a la fuga y opuso resistencia. Lo trasladaron a la Seccional 61° de El chingo.

El procedimiento se realizó días pasados por la madrugada, en el contexto de la búsqueda de un sujeto que fue denunciado por atacar a uniformados el 7 de noviembre, mediante piedras y otros elementos contundentes.

Así fue como, alrededor de las 01.15, los efectivos del Grupo Especial Motorizado de la Unidad Regional 1 observaron al fugitivo en inmediaciones de la Plaza de la Mujer, ubicada en la esquina de las calles Esmeralda y Juanita Moro. El mismo, al ver la presencia policial, intentó darse a la fuga corriendo por las arterias aledañas.

Por esa razón, se produjo una pequeña persecución por algunos metros hasta que el aprehendido fue reducido por los agentes. Tres esto, se procedió a la identificación del joven, lo cual permitió constatar que se trataba de la persona buscada por las mencionadas agresiones.

Más allá que en un primer momento brindó datos falsos con respecto a su identidad, los agentes consultaron con el Centro Integral de Análisis y Comunicación (Ciac). De esta manera, se confirmó que el sujeto registraba una solicitud de paradero por comparendo y que tenía medidas restrictivas vigentes, incluyendo una prohibición de acercamiento de 300 metros, según el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop).

Por último, una vez detenido, el sujeto fue trasladado a la Seccional 61° del barrio El Chingo, de la capital provincial.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD