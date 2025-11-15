Volcó un camión con maíz en una rotonda de la ruta 34

Un camión que transportaba maíz volcó en la ruta nacional N° 34 a la altura del puente San Pedro, en el ingreso a esa ciudad. No hubo que lamentar heridos, aunque sí una gran congestión vehicular. El camionero, oriundo de la provincia de Córdoba, resultó negativo en el control de alcoholemia practicado por Seguridad Vial, además de perder la totalidad de la carga.

El hecho sucedió el jueves alrededor de las 19.15, cuando por causas que son motivo de investigación el conductor de un camión marca Mercedes Benz con acoplado perdió el control y volcó, en las inmediaciones del cruce entre las rutas 34 y la provincial N° 1.

A raíz del siniestro, el vehículo de transporte volcó toda su carga sobre la ruta 1, mientras que el rodado quedó en posición lateral en la banquina.

Si bien se investigan las causales del siniestro vial, se trata de la zona en la que desde hace años hay una obra en progreso para la ampliación del trazado de la carretera nacional que se encuentra inconclusa. Además, en las redes sociales circularon imágenes en las cuales se veía la cinta asfáltica mojada.

Minutos más tarde, se constituyó en el lugar el personal de Seguridad Vial para señalizar la zona, cortar totalmente la calzada y ordenar el tránsito para evitar otro siniestro. También se encargaron de realizar el control de alcoholemia al camionero, el cual resultó negativo.

Alrededor de las 21 se constituyeron agentes policiales de la Unidad Regional 2 de San Pedro en el escenario del hecho, junto a Criminalística para desarrollar los trabajos de peritaje.

Por otro lado, los efectivos se entrevistaron con el conductor involucrado, domiciliado en la localidad cordobesa de Pilar, a quien se le solicitó la documentación pertinente de la carga de maíz.

Finalmente, no se registraron heridos tras el incidente. Por lo tanto, no fue necesaria la presencia del Same. Tras esto, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El mismo, dispuso que se trabaje por investigación penal preparatoria y que con la documentación correspondiente se acredite la titularidad del camión.