21°
14 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Diego Spagnuolo
El diablo viste a la moda
Sadir
natatorio municipal
Diego Spagnuolo
El diablo viste a la moda
Sadir
natatorio municipal

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Trágico choque en el Puente Paraguay: corte total de tránsito y dos heridos

Un grave accidente ocurrido este viernes por la noche en el Puente Paraguay, sobre Ruta Nacional 9, dejó al menos dos personas heridas. Los ocupantes del vehículo que habría provocado el impacto se dieron a la fuga.

Viernes, 14 de noviembre de 2025 22:45

Un fuerte siniestro vial se registró pasadas las 21.30 de este viernes en el Puente Paraguay, antes del ingreso a Ciudad de Nieva, en sentido norte-sur de la Ruta Nacional 9.

El accidente generó un inmediato operativo de emergencia y el corte total de tránsito en ambos sentidos.

Según las primeras informaciones, un vehículo habría chocado a otro rodado, provocando que este perdiera el control y se estrellara contra el guardarraíl.

El impacto fue tan violento que el auto terminó con severos daños y la baranda quedó destruida.

Tras el choque, los ocupantes del vehículo sindicado como responsable se habrían dado a la fuga, mientras que personal policial, Seguridad Vial y equipos de emergencia asistieron a los ocupantes del auto siniestrado. De manera preliminar, se informó que dos personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad aparentemente.

Efectivos continúan trabajando en la zona para realizar las pericias. Se recomienda evitar el sector y utilizar rutas alternativas hasta que se restablezca la circulación normal.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD