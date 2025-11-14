Trágico choque en el Puente Paraguay: corte total de tránsito y dos heridos

Un fuerte siniestro vial se registró pasadas las 21.30 de este viernes en el Puente Paraguay, antes del ingreso a Ciudad de Nieva, en sentido norte-sur de la Ruta Nacional 9.

El accidente generó un inmediato operativo de emergencia y el corte total de tránsito en ambos sentidos.

Según las primeras informaciones, un vehículo habría chocado a otro rodado, provocando que este perdiera el control y se estrellara contra el guardarraíl.

El impacto fue tan violento que el auto terminó con severos daños y la baranda quedó destruida.

Tras el choque, los ocupantes del vehículo sindicado como responsable se habrían dado a la fuga, mientras que personal policial, Seguridad Vial y equipos de emergencia asistieron a los ocupantes del auto siniestrado. De manera preliminar, se informó que dos personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad aparentemente.

Efectivos continúan trabajando en la zona para realizar las pericias. Se recomienda evitar el sector y utilizar rutas alternativas hasta que se restablezca la circulación normal.