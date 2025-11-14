Mujer de 69 años intentó cruzar una autopista y fue atropellada

Una mujer de 69 años intentó cruzar la avenida General Savio a pie y fue atropellada por un automóvil. La víctima, que caminaba junto a su pareja (70), tuvo que ser hospitalizada.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar ayer alrededor de las 9.30 sobre la mencionada avenida en sentido sur-norte, a la altura de una reconocida estación de servicio del barrio Coronel Arias de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que una pareja, de 69 y 70 años, intentó cruzar por el concurrido sector con dirección a la calle Monteagudo, pero la mujer fue atropellada por un automóvil Ford Ka que no logró eludirla.

El personal de centro de monitoreo 911 se percató del hecho y alertó a los efectivos policiales y al personal del Same que se movilizaron de inmediato al lugar de los hechos.

Una vez allí, los paramédicos trasladaron a la víctima (69) al hospital “Pablo Soria” donde quedó alojada en sala de Observación. Mientras que su pareja resultó ileso.

Por su parte, el personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió al automovilista, de 31 años, a un test de alcoholemia cuyo resultado no trascendió. En tanto, los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 31°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.