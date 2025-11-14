Humahuaca: despidieron los restos de Daniela Mamani

La comunidad de Humahuaca despidió con profundo dolor y en medio de pedidos de Justicia a Daniela Araceli Mamani, enfermera de 31 años que fue asesinada por su expareja en la ciudad capital.

Ayer el inculpado Matías Manuel Tinte (36) fue imputado de manera formal por el femicidio y se dictó su prisión preventiva por el lapso de 120 días.

Según las fuentes consultadas

por este diario, ayer se realizó la

autopsia al cuerpo de la víctima

en la morgue del Poder Judicial

del barrio Alto Comedero de la

ciudad capital, aunque aún no

trascendieron los resultados.

Compañeros de trabajo de la mu‑

jer se presentaron afuera del lugar

y se despidieron entre pedidos de

Justicia.

Los restos de Daniela Mamani llegaron alrededor de las 18 de ayer a la ciudad de Humahuaca, de donde era oriunda, y fueron velados en un domicilio de la calle Corrientes del barrio San Antonio.

Familiares, amigos, vecinos e integrantes de la banda de sikuris “Virgen de Guadalupe”, de la que formaba parte, se congregaron en el lugar donde acompañaron con respeto, mostraron un profundo dolor y exigieron Justicia por el cruento crimen.

Este matutino también tomó conocimiento que ayer, alrededor de las 16, se realizó una audiencia donde Matías Manuel Tinte (36) fue imputado de manera formal por el delito de “homicidio triplemente agravado por la relación de pareja preexistente, por ensañamiento y por mediar violencia de género”. Además deberá cumplir 120 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación penal preparatoria.

Sobre los hechos

Si bien la investigación gira en torno a un estricto hermetismo, este diario pudo establecer que ocurrió entre la noche del pasado lunes y la madrugada del martes en un inquilinato de la calle Campero al 400 del barrio Gorriti de la capital ljujeña.

Allí, los inquilinos escucharon una acalorada discusión entre una pareja y luego a una mujer que pedía auxilio.

De inmediato los vecinos alertaron al sistema de emergencias 911 sobre un hecho de violencia de género en progreso.

Según consta en el libro de novedades policiales, dos efectivos llegaron a bordo de un móvil oficial al inmueble, pero se habrían negado a ingresar manifestando no contar con la autorización del fiscal especializado en este tipo de delitos. Mientras que alrededor de las 7.50 del pasado martes, Matías Manuel Tinte (36) se presentó de manera espontánea en la Seccional 1° del centro capitalino y confesó a los efectivos: “Cometí un error, maté a mi ex”. Desde ese momento Tinte quedó detenido y en paralelo, una comisión policial se constituyó en el mencionado inquilinato y encontraron el cuerpo de la víctima con heridas compatibles con un arma blanca.