Denuncian una presunta estafa millonaria por ventas falsas en Jujuy

Un grupo de vecinos se encuentran movilizados tras denunciar una presunta estafa de grandes proporciones vinculada a la venta de artículos para el hogar, bazar y electrodomésticos. Según relataron los afectados, la modalidad operaba a través de WhatsApp, donde una mujer captaba a sus clientes con ofertas atractivas.

Las víctimas explicaron que, en un principio, los pedidos sí eran entregados, lo que generaba confianza y incentivaba compras mayores. Sin embargo, con el paso del tiempo, los envíos comenzaron a demorarse, acompañados de una serie de excusas por parte de la vendedora, que incluían problemas de logística e incluso graves complicaciones de salud personales y familiares.

Ante la falta de entrega de los productos, los damnificados comenzaron a organizarse a través de un grupo de WhatsApp que ya reúne a unas 200 personas. En reuniones realizadas, calcularon que el monto total del perjuicio podría rondar los mil millones de pesos, habiendo individuos que realizaron transferencias por sumas que oscilan entre los 90 y los 130 millones de pesos.

Los vecinos agregaron que la presunta estafa podría involucrar a familiares de la mujer, ya que las transferencias se dirigían a cuentas de su marido y otros parientes. Además, surgieron versiones de que existirían personas afectadas por la misma modalidad en otras provincias, como Buenos Aires.

Frente a la gravedad de la situación, un grupo de afectados permanece en vigilia pacífica frente a la vivienda de la mujer, ubicada en el barrio Alberdi, con el objetivo de evitar que abandone el lugar. Durante la noche, montaron un operativo espontáneo de vigilancia.

Mientras tanto, la Brigada de Investigaciones de Chijra ya tomó denuncias y se encuentra trabajando en el caso. La información sobre la excarcelabilidad potencial del delito ha generado preocupación entre los vecinos, quienes, asesorados por abogados, buscan consolidar una única causa judicial para agrupar todas las denuncias.