Incautan armas de aire comprimido y detienen a dos hombres en un operativo

En un operativo desarrollado en la madrugada de este viernes, efectivos policiales detuvieron a dos hombres e incautaron un vehículo y varias armas de aire comprimido en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. La intervención se produjo tras identificar un automóvil vinculado a un intento de robo ocurrido horas antes.

El procedimiento fue llevado a cabo por el Grupo Dinámico de Prevención del Delito y personal de la Sub Comisaría 150 Hectáreas, alrededor de las 03:05, en las inmediaciones de la cancha Juan Gabriel. Los uniformados localizaron un Volkswagen Gol Trend gris/verde, estacionado en la vía pública y rodeado por un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas.

Al realizar un control, se identificó a los ocupantes y se solicitó al conductor, de 26 años, que abriera el baúl del vehículo. En su interior, se hallaron tres elementos con apariencia de armas de fuego: una larga y dos cortas. El detenido afirmó que se trataba de pistolas y una escopeta de aire comprimido, argumentando que trabajaba como seguridad independiente.

Ant el hallazgo, las fuerzas policiales procedieron a la consulta con la Ayudantía Fiscal, que ordenó el secuestro preventivo de los elementos y del vehículo, así como la detención inmediata de los dos hombres, de 26 y 31 años.

Finalizado el operativo, los dos sujetos quedaron a disposición de la Justicia. Las cuatro mujeres que se encontraban en el lugar al momento de la intervención fueron trasladadas para prestar declaración testimonial.