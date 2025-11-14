21°
14 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Alto Comedero

Incautan armas de aire comprimido y detienen a dos hombres en un operativo

El procedimiento se realizó en la madrugada de este viernes, luego de que un vehículo fue identificado como presunto involucrado en un intento de robo.

Viernes, 14 de noviembre de 2025 12:30

En un operativo desarrollado en la madrugada de este viernes, efectivos policiales detuvieron a dos hombres e incautaron un vehículo y varias armas de aire comprimido en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero. La intervención se produjo tras identificar un automóvil vinculado a un intento de robo ocurrido horas antes.

El procedimiento fue llevado a cabo por el Grupo Dinámico de Prevención del Delito y personal de la Sub Comisaría 150 Hectáreas, alrededor de las 03:05, en las inmediaciones de la cancha Juan Gabriel. Los uniformados localizaron un Volkswagen Gol Trend gris/verde, estacionado en la vía pública y rodeado por un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas.

Al realizar un control, se identificó a los ocupantes y se solicitó al conductor, de 26 años, que abriera el baúl del vehículo. En su interior, se hallaron tres elementos con apariencia de armas de fuego: una larga y dos cortas. El detenido afirmó que se trataba de pistolas y una escopeta de aire comprimido, argumentando que trabajaba como seguridad independiente.

Ant el hallazgo, las fuerzas policiales procedieron a la consulta con la Ayudantía Fiscal, que ordenó el secuestro preventivo de los elementos y del vehículo, así como la detención inmediata de los dos hombres, de 26 y 31 años.

Finalizado el operativo, los dos sujetos quedaron a disposición de la Justicia. Las cuatro mujeres que se encontraban en el lugar al momento de la intervención fueron trasladadas para prestar declaración testimonial.

