A más de un mes de la desaparición de los jubilados, intensificaron el operativo de búsqueda en Chubut

La angustia crece día a día en Comodoro Rivadavia y alrededores. A más de un mes de la desaparición de Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la Policía decidió ampliar el operativo de búsqueda en la zona rural, pero hasta el momento no lograron dar con ninguna pista concreta.

La pareja, de la que no se sabe nada desde el 11 de octubre, fue vista por última vez en un paraje cercano a la ciudad. Desde entonces, familiares, amigos y fuerzas de seguridad se volcaron a una búsqueda que, por ahora, no arrojó resultados positivos.

En las últimas horas, la policía provincial y equipos de rescate intensificaron los rastrillajes en un área más amplia, incluyendo campos y caminos secundarios. Utilizan drones, perros rastreadores y vehículos todo terreno para cubrir la mayor cantidad de espacio posible.

Según informó el diario El Chubut, el personal policial cubrió 20 kilómetros desde el Zanjón de Visser, donde encontraron la camioneta atascada, hacia el establecimiento Lamar, donde entrevistaron a la encargada del lugar, quien hace unos días declaró que había visto unos objetos que fueron expulsados por el agua en una desembocadura.

También retomaron la búsqueda sobre la costa, desde Bahía Bustamante en dirección norte, hasta la altura del establecimiento mencionado. Durante el rastrillaje, se abarcó unos 26 kilómetros de recorrido, donde inspeccionaron zanjones, grietas y demás accidentes naturales presentes en la zona, se detalló en el diario local.

Todo el operativo sigue siendo supervisado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, acompañado por el segundo jefe del Área de Investigaciones, Pablo Lobos, y el jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas.

Encontraron objetos en la costa y reforzaron el operativo

El fin de semana pasado, se intensificó la búsqueda luego de que una encargada del establecimiento Lamar guiara a los investigadores hasta una desembocadura marítima, donde se detectaron objetos que habrían sido expulsados por el agua. Desde ese punto se establecieron dos cuadrículas de trabajo: una hacia el norte y otra hacia el sur, con el objetivo de cubrir toda la franja costera.

Además de los rastrillajes a pie y con drones, los equipos recorrieron zanjones y sectores de difícil acceso. En el operativo intervienen miembros del Grupo GEOP, personal de la División Búsqueda de Personas, bomberos de Trelew y Bahía Blanca, y la División Canes de Comodoro, entre otros cuerpos especializados.

Sin resultados concretos, continúa la preocupación

Pese al despliegue, las autoridades confirmaron que los resultados siguen siendo negativos.

La desaparición de Juana y Pedro, vistos por última vez el 11 de octubre rumbo a Camarones, mantiene en vilo a Comodoro Rivadavia. El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, aseguró que se trabaja en todas las hipótesis, incluida la posibilidad de un homicidio, y que las pericias biológicas y de ADN sobre la camioneta podrían resultar determinantes para avanzar en el caso.