Volcó un camión cargado con maíz en la rotonda de la Ruta 34 y Ruta 1

Un camión con acoplado que transportaba maíz se volcó ayer en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta 1, a la altura de la rotonda. El hecho fue notificado alrededor de las 21 y movilizó a varios efectivos policiales y de emergencia.

Al llegar al lugar, se constató la presencia de un camión marca Mercedes Benz, de color blanco, con su acoplado volcado y la carga de maíz esparcida. El vehículo quedó en la mitad de la calzada sobre la Ruta 1, lo que obligó al personal de Vialidad a realizar un corte total del tránsito para garantizar la seguridad y realizar las tareas de pericias.

El conductor, identificado como un hombre argentino, mayor de edad, oriundo de General Campos (Río Segundo, Córdoba), no sufrió lesiones físicas. Se le realizó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado negativo. Además, presentó toda la documentación del rodado en regla.

Afortunadamente, el siniestro solo dejó como saldo daños materiales. Las autoridades trabajaron para normalizar el tránsito.