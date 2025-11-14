Abusaba de su sobrina y fue condenado a 6 años de prisión

En un juicio abreviado, un hombre fue condenado a la pena de seis años de prisión, luego de quedar acreditada la responsabilidad penal de los delitos de "abuso sexual simple (un hecho) y abuso sexual con acceso carnal (un hecho), en concurso real", hechos ocurridos en la localidad de Huacalera.

El veredicto fue emitido por el Tribunal de Juicio integrado por los jueces penales Alejandro Máximo Gloss (presidente de trámite), Pablo Pullen Llermanos y María Alejandra Tolaba.

Los magistrados impusieron al sentenciado, por el mismo plazo que el de la condena, el cumplimiento de reglas de conducta como la prohibición de contacto a través de medios electrónicos y redes sociales tanto con la víctima como con la madre de la misma.

Asimismo, el Tribunal le impuso al condenado el pago de una suma de dinero en concepto de recupero de costos, que deberá ser depositada en el Ministerio Público de la Acusación, una vez firme la sentencia.

Además, los jueces ordenaron la obtención de los perfiles genéticos del sentenciado para ser insertados en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, una vez firme la sentencia.

Según la requisitoria de la Fiscalía, los ilícitos ocurrieron entre los años 2017 y 2022, en un domicilio sito en la localidad de Huacalera, donde convivían el acusado con su sobrina, una niña que en esos momentos tenía entre 9 y 14 años de edad.

Posteriormente, en el transcurso del año 2022 hasta 2024, en el mismo domicilio, el acusado abusó sexualmente de su víctima.

El hombre fue sentenciado a seis años de prisión mediante un juicio abreviado, al hacer lugar los jueces al acuerdo arribado entre el representante del Ministerio Público de la Acusación, Javier Sánchez Serantes; el querellante Joaquín Campos, en representación del Centro de Asistencia a la Víctima y el acusado junto a su defensor, Martín Miguel Castro.