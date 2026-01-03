El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, emitió un comunicado este sábado tras la captura de su padre por parte de Estados Unidos, en una operación ordenada por el mandatario Donald Trump. El diputado de la Asamblea Nacional y economista llamó a las fuerzas sociales y políticas a movilizarse, y aseguró que el objetivo del ataque al país es “apoderarse” los recursos.

A través de su cuenta de Instagram, Maduro Guerra denunció “una agresión militar” por parte de Estados Unidos. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetuada por el gobierno de Estados Unidos contra territorio y población venezolanos. Tal agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”, introduce el escrito.

Maduro Guerra afirmó en ese sentido que el objetivo del ataque es “apoderarse de los recursos estratégicos” del país (petróleo y minerales). “El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un ‘cambio de régimen’, en alianza con la oligarquía fascista, fracasará como todos los intentos anteriores”, se indica en el texto.

“El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y sus Fuerzas Armadas, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz”, insiste y agrega que se harán las denuncias ante los organismos internacionales.

En otro tramo, continúa: “El presidente dispuso de todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas”.

Por otro lado, Maduro Guerra sostuvo que su padre firmó y ordenó “la implementación del decreto que declara le estado de conmoción exterior en todo el territorio para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”. También expresó que Maduro ordenó el despliegue de las fuerzas en todo el país.

Tras la captura de su padre y de la primera dama, Cilia Flores, se desconoce el paradero de Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, quien por años fue señalado como el “heredero” del régimen venezolano.

El poder de Maduro Guerra creció de forma desmesurada en los últimos años. Incluso el gobierno estadounidense consideró el año pasado que “Maduro depende de su hijo y otros cercanos a su régimen autoritario para mantener un dominio absoluto sobre la economía”.

De músico frustrado, en 2012 y con tan solo 22 años, lo convirtieron en jefe de inspectores de la Presidencia, en tiempos de Hugo Chávez.

Un año después pasó a ser coordinador de la escuela nacional de cine. Pero le duró poco su distancia con la política. Desde el 5 de enero de 2021 se convirtió en diputado de la Asamblea Nacional y el encargado de los asuntos religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela.

El venezolano, hoy de 35 años, es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, una institución establecida por su padre para socavar a la democráticamente elegida Asamblea Nacional y así afianzar su régimen.