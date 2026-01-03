Las claves del ataque militar de Estados Unidos a Venezuela

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado el ataque a objetivos militares en Venezuela y la captura de su par venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. Según indicó, ambos ya se encuentran fuera del país.

A continuación, las claves de lo que pasó en Venezuela y qué se sabe hasta ahora.

Ataque a Caracas

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se escucharon alrededor de las 03.00 (hora argentina) de este sábado en Caracas, la capital.

Inmediatamente después, imágenes compartidas en redes sociales mostraron grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecieron producirse en el sur y el este de la ciudad.

Los estallidos llegaron después de que Trump, que desplegó una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder de Maduro “están contados”.

La denuncia del chavismo

El gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares en varios estados. En varios vecindarios, los residentes salieron corriendo a la calle.

“El piso se estremeció. Esto es horrible. Se escuchaban explosiones y aviones”, dijo, con la voz temblorosa, Carmen Hidalgo, una trabajadora de oficina de 21 años que caminaba con prisa acompañada por dos familiares de regreso de una fiesta de cumpleaños.

En su comunicado, el gobierno de Venezuela, instó a sus partidarios a salir a las calles y sumó que Maduro “ordenó la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”.

“Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”, indicó la nota.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, gritó la consigna “venceremos” tras los bombardeos. “No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo”, dijo Cabello en un mensaje en la TV estatal. “Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”, exclamó.

El mensaje de Trump

“El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado fuera del país”, anunció Trump en la madrugada del sábado tras confirmar que las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo lo que calificó como “un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que la esposa de Maduro también fue capturada en la operación realizada junto con las fuerzas del orden estadounidenses.

Cuándo recrudeció la tensión

El Ejército estadounidense ataca embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental desde principios de septiembre. Hasta el viernes, se conocían 35 incidentes de ese tipo, que causaron al menos 115 fallecidos, de acuerdo con las cifras anunciadas por el gobierno de Trump.

Estos ataques se produjeron tras un importante despliegue de fuerzas en las aguas frente a Sudamérica, que incluyó la llegada en noviembre del portaaviones más avanzado del país, lo que añadió miles de efectivos más a lo que ya era la mayor presencia militar en la región en generaciones.

Trump justificó las operaciones contra embarcaciones como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y afirmó que su país está inmerso en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga.

En noviembre, dijo que los días de Maduro como presidente de Venezuela estaban “contados” durante una entrevista, pero minimizó los temores a una guerra contra el país sudamericano.

En tanto Venezuela dijo el viernes que estaba abierta a negociar un acuerdo con Washington para combatir el narcotráfico.

Maduro también afirmó en una entrevista grabada previamente y emitida el jueves que Estados Unidos quiere forzar un cambio de gobierno en Venezuela y acceder a sus vastas reservas de petróleo mediante una campaña de presión.

¿Dónde está Nicolás Maduro?

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del presidente y de su esposa, y exigió una “fe de vida” de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

Quién asumió en Venezuela

Con Maduro fuera del país, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución venezolana, es la vicepresidenta, actualmente Delcy Rodríguez, quien debería asumir el poder en su reemplazo de manera interina. Según la Carta Magna, en caso de decretarse la “falta total” del gobierno, asume el presidente de la Asamblea Nacional (cargo disputado entre Jorge Rodríguez Gómez y Dinorah Figuera) hasta que se convoque a elecciones.

A pesar de la norma, todavía no hubo pronunciamiento oficial sobre quién asumirá el mando de Venezuela. Rodríguez habló con los medios de comunicación esta mañana al exigir una “fe de vida” de Maduro tras su captura, pero no se pronunció sobre el posible reemplazo del mandatario frente al Ejecutivo.

El mensaje de la fiscal de EE.UU.

Poco después de las 9, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que Maduro y su esposa, Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, disposición de armas y conspiración.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro está acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, enumeró Bondi en sus redes sociales.

Y agregó: “Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

Voces en contra

Países cercanos a Venezuela y otros aliados de Maduro, como Rusia, Irán y Cuba, rechazaron los ataques de Estados Unidos contra la nación caribeña.

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos y aseguró que no había justificación para el ataque, llevado a cabo porque la “hostilidad ideológica” había prevalecido sobre la diplomacia. “Esto es profundamente preocupante y condenable”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado. El gobierno exigió después informaciones “inmediatas” sobre el paradero de Maduro.

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, repudió la operación. “El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”, señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

Histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un “terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano” y contra América, según una publicación del presidente, Miguel Díaz-Canel. El líder cubano pidió una “reacción de la comunidad internacional” contra el “criminal ataque” de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques “con misiles” en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera. Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de “inmediato”.

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó que repudia “con total contundencia” el “bombardeo” de Estados Unidos. “Venezuela no está sola”, añadió el líder indígena en X.

En la misma línea, el presidente chileno, Gabriel Boric, condenó el ataque militar estadounidense e instó a la comunidad internacional a buscar una solución pacífica a la grave crisis que enfrenta el país.

Voces a favor

“La Libertad Avanza, viva la libertad, carajo”, escribió el presidente argentino, Javier Milei, en respuesta al arresto de Maduro.

En tanto, la diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto “a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, publicó un mensaje en el que afirmó: “El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas”.