Nueva jornada con alerta por tormentas

Comenzamos el fin de semana y rige una nueva alerta amarilla por tormentas fuertes para toda la provincia de Jujuy.

Se espera que el área sea afectada tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 55 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Las temperaturas máximas en los valles y el ramal rondará entre los 35 y 38 grados centígrados en donde el calor y la humedad se harán sentir de gran manera.

En la quebrada las precipitaciones también será durante la tarde y noche de hoy y la temperatura máxima será alrededor de los 22 grados.

En La Quiaca se espera tormentas aisladas durante la mañana y tormentas fuertes para la tarde y noche en donde la temperatura máxima será alrededor de los 20 grados.