Capacitación
Secretaría de Ordenamiento Territorial
Adultos mayores
Instituto Protagonistas de la Historia de Jujuy
Fraile Pintado
LIBERTADOR
IncluApp
Barrio Campo Verde
Dirección de Zoonosis
Policía de Jujuy
Barrio Campo Verde

Propuestas del Nido Palentini en vacaciones

La amplia oferta está dirigida a personas de todas las edades.

Domingo, 04 de enero de 2026 00:00
NÚCLEO DE INCLUSIÓN | SEDE DEL NIDO “OBISPO MARCELO PALENTINI” DEL BARRIO CAMPO VERDE DE ESTA CAPITAL.

Con el objetivo de promover la inclusión, el bienestar y el aprovechamiento del tiempo libre durante el receso estival, el Nido "Obispo Marcelo Palentini", ubicado en el barrio Campo Verde, presentó su grilla de Actividades de Verano - Enero 2026 destinada a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

La propuesta, impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Núcleo de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (Nido), contempla una variada oferta de talleres recreativos, deportivos, artísticos y formativos, que se desarrollarán en distintos días y horarios, con opciones gratuitas y otras con arancel accesible.

Entre las actividades destacadas se encuentra la gimnasia para adultos mayores, que se dictará de lunes a viernes en horario matutino, promoviendo hábitos saludables y espacios de encuentro. Para los más pequeños, la colonia de vacaciones funcionará de lunes a viernes durante la mañana, brindando propuestas lúdicas y recreativas en un entorno cuidado y seguro.

Asimismo, la grilla incluye talleres como "Cocineritos", conservas y fiambres caseros, pintura artística, danza urbana, taekwondo y folclore, destinados a diferentes franjas etarias y dictados por profesores especializados, fortaleciendo el acceso a actividades culturales y deportivas dentro del barrio.

Las actividades se llevarán a cabo en los distintos Salones de Usos Múltiples del Nido, identificados por colores, garantizando espacios adecuados para cada disciplina.

Desde la institución se invita a los vecinos a informarse e inscribirse, acercándose a la sede de la misma, la cual está ubicada en calle Flor del Molle y Pasaje Esteban Gasco, o comunicándose al teléfono 154494762.

 

