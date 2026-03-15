Gimnasia le gana 2 a 1 Colegiales en el segundo tiempo

20' ST - Cambio en Colegiales a los 20 minutos del segundo tiempo
Salió Franco Zicarelli y entró Mateo Mamani.
11:44' ST Gol de Gimnasia
Gol de Francisco Molina!: Gimnasia J. le gana 2-1 a Colegiales por la Primera Naciona
5' ST - Cambio en Colegiales a los 5 minutos del segundo tiempo
Salió Nicolás Toloza y entró Mauro Albertengo.
Gol de Gimnasia J. Lo hizo Cristian Menéndez a los 1 minutos del segundo tiempo
Con gol de Cristian Menéndez, Gimnasia J. empata con Colegiales por 1-1. El gol llegó a los 1 minutos del segundo tiempo.
18:17 Empezó el segundo tiempo! Ya juegan Gimnasia J. y Colegiales
Juegan Gimnasia J. y Colegiales por la Primera Nacional.
17:58 Terminó el primer tiempo
Colegiales le gana a Gimnasia J. por 1 - 0
Gol de Nicolás Toloza: Colegiales 1-0 a Gimnasia J. por la Primera Nacional
Nicolás Toloza hizo el 1° gol del partido a los 29 minutos del primer tiempo. Ahora Colegiales le gana a Gimnasia J. por 1-0.
5' PT - Amarilla para Nicolás Toloza
Nicolás Toloza fue amonestado y recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Fabrizio Llobet. Esta es la 1° tarjeta amarilla para Colegiales en el partido contra Gimnasia J..
17:08 Inicio del primer tiempo
Juegan Gimnasia J. y Colegiales por la Primera Nacional.
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