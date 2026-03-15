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Gimnasia le gana 2 a 1 Colegiales en el segundo tiempo

Con goles de Cristian Menéndez y Francisco Molina en el segundo tiempo, el "lobo" toma la delantera ante Colegiales.

Domingo, 15 de marzo de 2026 17:41

20' ST - Cambio en Colegiales a los 20 minutos del segundo tiempo

Salió Franco Zicarelli y entró Mateo Mamani.

11:44' ST Gol de Gimnasia 

Gol de Francisco Molina!: Gimnasia J. le gana 2-1 a Colegiales por la Primera Naciona

5' ST - Cambio en Colegiales a los 5 minutos del segundo tiempo

Salió Nicolás Toloza y entró Mauro Albertengo.

Gol de Gimnasia J. Lo hizo Cristian Menéndez a los 1 minutos del segundo tiempo

Con gol de Cristian MenéndezGimnasia J. empata con Colegiales por 1-1. El gol llegó a los 1 minutos del segundo tiempo.

18:17   Empezó el segundo tiempo! Ya juegan Gimnasia J. y Colegiales

Juegan Gimnasia J. y Colegiales por la Primera Nacional.

17:58 Terminó el primer tiempo

Colegiales le gana a Gimnasia J. por 1 - 0

Gol de Nicolás Toloza: Colegiales 1-0 a Gimnasia J. por la Primera Nacional

Nicolás Toloza hizo el 1° gol del partido a los 29 minutos del primer tiempo. Ahora Colegiales le gana a Gimnasia J. por 1-0.

5' PT - Amarilla para Nicolás Toloza

Nicolás Toloza fue amonestado y recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Fabrizio Llobet. Esta es la 1° tarjeta amarilla para Colegiales en el partido contra Gimnasia J..

17:08 Inicio del primer tiempo

Juegan Gimnasia J. y Colegiales por la Primera Nacional.

Noticia en desarrollo...

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