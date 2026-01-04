Propuestas del Nido Palentini en vacaciones

Con el objetivo de promover la inclusión, el bienestar y el aprovechamiento del tiempo libre durante el receso estival, el Nido "Obispo Marcelo Palentini", ubicado en el barrio Campo Verde, presentó su grilla de Actividades de Verano - Enero 2026 destinada a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

La propuesta, impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Núcleo de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (Nido), contempla una variada oferta de talleres recreativos, deportivos, artísticos y formativos, que se desarrollarán en distintos días y horarios, con opciones gratuitas y otras con arancel accesible.

Entre las actividades destacadas se encuentra la gimnasia para adultos mayores, que se dictará de lunes a viernes en horario matutino, promoviendo hábitos saludables y espacios de encuentro. Para los más pequeños, la colonia de vacaciones funcionará de lunes a viernes durante la mañana, brindando propuestas lúdicas y recreativas en un entorno cuidado y seguro.

Asimismo, la grilla incluye talleres como "Cocineritos", conservas y fiambres caseros, pintura artística, danza urbana, taekwondo y folclore, destinados a diferentes franjas etarias y dictados por profesores especializados, fortaleciendo el acceso a actividades culturales y deportivas dentro del barrio.

Las actividades se llevarán a cabo en los distintos Salones de Usos Múltiples del Nido, identificados por colores, garantizando espacios adecuados para cada disciplina.

Desde la institución se invita a los vecinos a informarse e inscribirse, acercándose a la sede de la misma, la cual está ubicada en calle Flor del Molle y Pasaje Esteban Gasco, o comunicándose al teléfono 154494762.