Aumento en documentos que expide la Policía

La Policía de la Provincia informó que se actualizó la Ley de Tasas Retributivas, por lo que se incrementó el costo de los documentos que expide. Planilla prontuarial (primera vez) $12.000, renovación $9.000; certificado de convivencia $5.000, de residencia $3.000 y exposición por justificativos de inasistencia laboral $3.000.

Profesionales. El Servicio Penitenciario de Jujuy incorporará personal profesional, a través de un concurso de antecedentes y oposición. La recepción de carpetas será del 12 al 16 del corriente, de 8 a 14, en Monteagudo 2000 del barrio Coronel Arias. Requiere 8 médicos, 3 médicos psiquiatras, 16 psicólogos, 2 contadores, 2 arquitectos, un ingeniero en sistema, 2 odontólogos, un fisioterapeuta, 2 nutricionistas, 5 abogados,11 asistentes sociales, 17 enfermeros, 2 acompañantes terapeuticos , 2 técnicos en laboratorio, un bioquímico, un técnico en reparación de equipos informáticos y dos técnicos programadores en sistemas.