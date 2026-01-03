Las primeras reacciones internacionales a la caída de Maduro y al ataque de Estados Unidos

Países cercanos a Venezuela y otros aliados de su presidente Nicolás Maduro como Rusia, Irán y Cuba rechazaron este sábado los ataques de Estados Unidos contra la nación caribeña.

El mandatario norteamericano Donald Trump confirmó en su red Truth Social un ataque a gran escala y la captura de Maduro junto a su esposa, que fueron sacados del país.

El gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” de Washington luego de que se escucharon fuertes explosiones en la capital y decretó el estado de excepción.

Líderes internacionales socios de Venezuela rechazaron los hechos tras meses de advertencias de Trump a Maduro. En la vereda contraria, el mandatario argentino Javier Milei celebró su detención.

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos, al afirmar que no había justificación para el ataque y que la “hostilidad ideológica” había prevalecido sobre la diplomacia. “Esto es profundamente preocupante y condenable”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, condenó “firmemente el ataque militar estadounidense”. “El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”, señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

En tanto, el histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un “terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano” y contra América, según una publicación del presidente Miguel Díaz-Canel.

El líder cubano pidió una “reacción de la comunidad internacional” contra el “criminal ataque” de Estados Unidos.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques “con misiles” en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de “inmediato”.

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó que repudiaba “con total contundencia” el “bombardeo” de Estados Unidos. “Venezuela no está sola”, añadió el líder indígena en X.

En la misma línea, el presidente chileno, Gabriel Boric, condenó el ataque militar estadounidense contra Venezuela e instó a la comunidad internacional a buscar una solución pacífica a la grave crisis que enfrenta el país.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial X, el jefe de Estado expresó su preocupación por las operaciones militares estadounidenses y reiteró la adhesión de Chile a los principios fundamentales del derecho internacional, recordando específicamente la prohibición del uso de la fuerza, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la resolución pacífica de controversias y el respeto a la integridad territorial.

“La crisis venezolana debe abordarse mediante el diálogo y el apoyo al multilateralismo, no mediante la violencia ni la injerencia extranjera”, añadió el mandatario chileno.

Poco después quien se pronunció fue Lula da Silva, quien calificó los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura del mandatario Nicolás Maduro como una “afrenta gravísima” a su soberanía. “Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente sobrepasan una línea inaceptable” y amenazan “la preservación de la región como zona de paz”, afirmó en X.

Reacciones a favor

Distinto fue el caso del presidente de la Nación, Javier Milei, quien celebró la ofensiva con su característica frase: “Viva la libertad carajo”.

En tanto, la diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto “a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, publicó un mensaje en el que afirmó: “El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas”.