Un hombre sustraía bienes de vehículos estacionados y fue detenido.

El hecho se registró el pasado jueves alrededor de las 2.30 en la intersección de la calle San Antonio y la avenida El Éxodo del barrio Gorriti de la ciudad capital.

En esas circunstancias, personal del Centro de Monitoreo alertó a los efectivos sobre la presencia de una persona que sustraía las escobillas del limpiaparabrisas de los vehículos estacionados y forzaba las puertas.

De inmediato una comisión del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 1 interceptó al inculpado de 26 años. Al ingresar sus datos al Centro de Información y Análisis Criminal, los efectivos cayeron en cuenta que registraba libertad bajo caución y medidas restrictivas, por lo que fue detenido.

Posteriormente, fue trasladado a la Seccional 2° y quedó a disposición de la Justicia. Mientras que los bienes sustraídos fueron secuestrados y restituidos a sus propietarios.