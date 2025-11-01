Declaró la madre de Cecilia Stryzowsky

Ayer Mercedes Valois Flores y Gloria Romero, abuela y madre de Cecilia Strzyzowski, asesinada el 2 de junio de 2023, ingresaron al Centro de Estudios Judiciales de Resistencia en la provincia de Chaco, para declarar en el juicio por jurados contra el clan Sena. Ambas mujeres llegaron a la sede judicial pasadas las 15, luego de un cuarto intermedio dispuesto tras los alegatos de apertura de las partes.

Caber recordar que César Sena, quien era la pareja de Cecilia, está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor; mientras que sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña serán juzgados por el mismo delito, pero en carácter de partícipes primarios. Además, cuatro colaboradores de los Sena deberán afrontar el proceso judicial por encubrimiento agravado, con una pena máxima es de seis años de prisión.

Antes de ingresar a la sala, Romero debió ser asistida por personal médico por un "pico de presión". Cuando logró recomponerse, ella y su madre posaron con una foto de Cecilia entre las manos. "Espero Justicia por mi nieta y que no haya nunca más una Cecilia", dijo Valois Flores, minutos después al prestar declaración frente al jurado.

Las mujeres declararon sin la presencia de Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, quienes permanecieron en una habitación contigua.

Valois Flores declaró durante una hora. En su relato, repasó la última vez que vio a su nieta con vida y el mal presentimiento que la joven tenía de cara al supuesto viaje a Ushuaia que iba a realizar con César. "Me voy a morir en este viaje", le habría dicho.

También dio detalles de la relación entre la joven y el hijo de los Sena. "Vivían conmigo. Él se casó confiado de que iba a ocupar un departamento con ella, pero la madre (Marcela) le dijo que no. Así que yo les ofrecí mi casa". También aportó un dato, hasta ahora desconocido, acerca de la noche bodas de César y Cecilia que, vale recordar, solo estuvieron casados 4 días.

Según la mujer de 84 años, aquel 16 de septiembre de 2023 "Marcela le mandó un chofer a César para que regresara a dormir a la casa de Santa María al 1400 . El dato de la noche de bodas frustrada reavivó la idea de que Marcela Acuña habría mantenido el control sobre los movimientos de su hijo incluso después del casamiento.

Hacia el final, destacó los mensajes que intercambiaron entre el 1 de junio de 2023 y el lunes 5 de junio, cuando dos hombres se presentaron en su casa para decirle que a Cecilia "le habían hecho algo" y que "estaba desaparecida". Asimismo, reconoció la alianza y la cruz de su nieta que fueron hallados en la valija calcinada y en el río Tragadero, respectivamente. "Ese anillo no se lo sacaba nunca", dijo.

Testimonio de la madre

Romero, madre de Cecilia, ingresó a la sala y lo hizo visiblemente nerviosa y con un rosario enroscado en la mano. "Estoy aquí por el asesinato de mi hija", sostuvo. Su testimonio fue bastante similar al de su madre, pero hizo bastante más hincapié en la relación de Cecilia con la familia Sena, sobre todo con Marcela Acuña.

Sobre su relación con César, dijo que "no lo podía ni ver, de entrada me daba rechazo, no me gustaba la relación" y contó que, a la semana de casarse, "Marcela Acuña les pidió que se divorcien, hasta le ofreció plata que Cecilia no aceptó. Ella estaba triste, pero pasaron dos días y llegó con un ramo de flores de César".

Cuando comenzó a hablar de cómo César usaba el Whatsapp de Cecilia, la abogada de Marcela Acuña objetó y empezó una deliberación entre los abogados y la jueza Dolly Fernández. En la misma, decidieron terminar con la audiencia del día, debido a que tanto los abogados como los jurados se encontraban cansados y la testigo no parecía estar en las mejores condiciones. Así, la declaración de Gloria Romero continuará el lunes 3 de noviembre.