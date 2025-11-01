Fueron detenidas tras asaltar a una niña a mano armada

Dos jóvenes de 16 y 18 años fueron detenidas por efectivos policiales tras asaltar a mano armada a una niña de 13, en la localidad de Monterrico. La rápida acción policial permitió la aprehensión de las sospechosas que intentaron darse a la fuga por los techos de las casas. La víctima recuperó la pertenencia que le habían sustraído.

El hecho sucedió el pasado jueves por la tarde, cuando la madre de una pequeña de 13 años alertó a los agentes que a su hija la habían asaltado dos sospechosas que la interceptaron, amenazaron con un arma blanca y le sustrajeron un teléfono celular, en el barrio San Ignacio de la mencionada localidad.

A raíz de este aviso, el personal policial del Grupo Operativo Motorizado comenzó la búsqueda de las inculpadas, con las características de las mismas que fue brindada por la progenitora de la víctima.

Fue entonces que alrededor de las 14.15, los uniformados llegaron hasta las inmediaciones de un inquilinato ubicado en la calle Rufino Arias, en donde se encontrarían las prófugas.

Tras esto los uniformados, con la autorización correspondiente, ingresaron a la propiedad, mientras que las mujeres subieron a la terraza para intentar huir por los techos de las casas cercanas.

Sin embargo, los efectivos lograron alcanzar a las sospechosas y las redujeron para evitar que se escapen.

Además, durante el procedimiento se pudo recuperar el teléfono celular que le fue sustraído a la víctima y el cuchillo que una de las acusadas utilizó para amenazar a la pequeña. Por otro lado, de acuerdo a la información policial, ambas detenidas estarían bajo los efectos de algún estupefaciente.

Al finalizar el operativo, ambas aprehendidas fueron trasladadas a la Seccional 29° de Monterrico para quedar a disposición de la Justicia provincial.