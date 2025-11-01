"Motochorros" le robaron a una adolescente de 13 años

Una niña que volvía de la escuela fue víctima de "motochorros" que le arrebataron el teléfono celular mientras se dirigía a su domicilio, en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. Los sospechosos se dieron a la fuga en dirección al Asentamiento Aeroclub. El padre de la pequeña denunció el ilícito en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7.

El hecho sucedió días pasados al mediodía, en momentos que la estudiante de 13 años salió de la escuela a la que asiste y en compañía de otra alumna se dirigía rumbo a su casa, a escasas cuadras del establecimiento educativo.

En ese contexto, alrededor de las 13.50 ambas menores de edad se encontraban en las cercanías de la Escuela N° 451 cuando un sujeto llegó por la espalda de una de las niñas y le quitó el teléfono celular que tenía en la mano.

Tras esto el sospechoso corrió hasta donde se encontraba un cómplice que lo esperaba a bordo de una moto, subió a la misma y se dieron a la fuga en dirección al Asentamiento Aeroclub, en Alto Comedero.

Minutos más tarde, la víctima llegó a su casa y narró lo sucedido a sus progenitores. Por esa razón, el padre de la niña asaltada se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y realizó la denuncia de lo ocurrido.