Detenido luego de golpear, apedrear y robar a transeúnte

Un hombre fue detenido luego de agredir con golpes de puño, intentar apuñalar y atacar a piedrazos a un transeúnte, para robarle una mochila. La víctima sufrió una herida en la cabeza y tuvo que ser asistida médicamente.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 9.30 en la intersección de las avenidas Almirante Brown y Gobernador Tello del barrio Almirante Brown de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un sujeto que agredía a un transeúnte en un presunto hecho de robo.

De manera inmediata se constituyó en el lugar una comisión de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida, que asistieron a un hombre de 32 años que presentaba una herida sangrante en la cabeza.

La víctima manifestó que caminaba por el lugar y en un momento determinado fue interceptado por un sujeto que lo agredió físicamente, intentó apuñalarlo y lo atacó a piedrazos en su cabeza, para sustraerle una mochila y emprender la fuga.

Con lo descripto, los efectivos recorrieron el sector, localizaron al inculpado de 26 años y tras una breve persecución procedieron a la aprehensión.

Posteriormente fue traslado a la Seccional 6°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, aunque no se estableció si los elementos sustraídos fueron recuperados.

Mientras que la víctima tuvo que ser trasladada en primera instancia a la centro de salud del barrio Coronel Arias y luego derivado al Centro de Especialidad Norte, donde suturaron la herida cortante en su cabeza.

La denuncia fue radicada en la Seccional 6° del barrio San Pedrito y los efectivos de la dependencia quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.