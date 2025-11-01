°
1 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Monterrico
alto comedero
Barrio Gorriti
Rock pop nacional
LIBERTADOR
"Insentido común"
Francos y Adorni
El tiempo en Jujuy
El lobo
Día de los fieles Difuntos
Monterrico
alto comedero
Barrio Gorriti
Rock pop nacional
LIBERTADOR
"Insentido común"
Francos y Adorni
El tiempo en Jujuy
El lobo
Día de los fieles Difuntos

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio Almirante Brown

Detenido luego de golpear, apedrear y robar a transeúnte

También intentó apuñalar a la víctima, quien sufrió una herida cortante en la cabeza y necesitó asistencia médica.

Sabado, 01 de noviembre de 2025 06:36
INMEDIACIONES | DEL LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL LAMENTABLE EPISODIO.

Un hombre fue detenido luego de agredir con golpes de puño, intentar apuñalar y atacar a piedrazos a un transeúnte, para robarle una mochila. La víctima sufrió una herida en la cabeza y tuvo que ser asistida médicamente.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 9.30 en la intersección de las avenidas Almirante Brown y Gobernador Tello del barrio Almirante Brown de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un sujeto que agredía a un transeúnte en un presunto hecho de robo.

De manera inmediata se constituyó en el lugar una comisión de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida, que asistieron a un hombre de 32 años que presentaba una herida sangrante en la cabeza.

La víctima manifestó que caminaba por el lugar y en un momento determinado fue interceptado por un sujeto que lo agredió físicamente, intentó apuñalarlo y lo atacó a piedrazos en su cabeza, para sustraerle una mochila y emprender la fuga.

Con lo descripto, los efectivos recorrieron el sector, localizaron al inculpado de 26 años y tras una breve persecución procedieron a la aprehensión.

Posteriormente fue traslado a la Seccional 6°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, aunque no se estableció si los elementos sustraídos fueron recuperados.

Mientras que la víctima tuvo que ser trasladada en primera instancia a la centro de salud del barrio Coronel Arias y luego derivado al Centro de Especialidad Norte, donde suturaron la herida cortante en su cabeza.

La denuncia fue radicada en la Seccional 6° del barrio San Pedrito y los efectivos de la dependencia quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD