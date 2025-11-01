Pasajeros de un colectivo que salió de Jujuy tenían cocaína

Dos hombres, ambos de nacionalidad boliviana, ingirieron 180 cápsulas con cocaína y fueron descubiertos en Tucumán cuando circulaban a bordo de un colectivo de larga distancia que salió de la capital jujeña. Los inculpados se negaron a ser inspeccionados por efectivos de Gendarmería Nacional y adujeron dolores abdominales. Un total de 2 kilos 102 gramos del estupefaciente fue secuestrado.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el operativo sucedió días pasados por la noche cuando el personal del Puesto de Control Fijo "Trancas", dependiente del Escuadrón 55 "Tucumán", se encontraba realizando controles de rutina sobre la ruta nacional N°9, a la altura del peaje "Monte Yaco".

En ese contexto, los uniformados detuvieron el desplazamiento de un colectivo de larga distancia que partió desde la terminal de ómnibus de la capital jujeña.

Fue entonces que los efectivos subieron al vehículo para llevar adelante el control del equipaje de los pasajeros y de sus respectivos documentos.

Sin embargo, mientras los gendarmes se encontraban en esta tarea, notaron el nerviosismo de dos pasajeros, quienes intentaron evitar la inspección y manifestaron tener dolores en la zona del abdomen.

Por esa razón, el personal procedió a identificarlos y se estableció que ambos son de nacionalidad boliviana. Luego, debido al malestar que los sujetos decían tener, fueron trasladados hasta el hospital local.

En el nosocomio, los sospechosos fueron sometidos a una serie de estudios, entre ellos la realización de placas radiográficas, lo que confirmó que tenían cápsulas en sus respectivos órganos.

Por lo tanto, debieron evacuar la cantidad total de 180 cápsulas, que en su interior contenían una sustancia blancuzca.

Posteriormente, el contenido fue sometido a una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 2 kilos 102 gramos.

Por último, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal N°2 de Tucumán, que ordenó la detención de los inculpados y el correspondiente secuestro del estupefaciente.