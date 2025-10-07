Fue golpeado y asaltado en la vía pública

Un joven fue abordado por tres hombres que lo golpearon y asaltaron para luego darse a la fuga corriendo por las calles del barrio Chijra de la capital jujeña. La víctima realizó la denuncia en la Seccional 50° de Campo Verde, aportando las características de sus atacantes.

El hecho ocurrió días pasados por la noche cuando el damnificado caminaba por la avenida Las Vicuñas, del mencionado sector barrial capitalino, en dirección a la avenida Mosconi.

En esas circunstancias, alrededor de las 21.20 el denunciante se desplazaba en cercanías de la esquina con la calle El Alhelí cuando fue sorprendido por tres hombres.

Fue entonces que los sujetos le comenzaron a propinar golpes de puño al joven, por lo cual se le cayeron el teléfono celular y la gorra que tenía puesta.

De esta manera, los sospechosos agarraron las pertenencias del indefenso transeúnte y se dieron a la fuga por las calles cercanas.

Finalmente, la víctima se dirigió a la Seccional 50° y realizó la denuncia aportando las características de los atacantes.