Un hombre fue atacado a golpes por "motoqueros"

SILVIA AZURDUY

Un vecino de la ciudad de Palpalá terminó con serias lesiones en el rostro y el cuerpo, a raíz de un violento episodio protagonizado por jóvenes que circulaban a bordo de motos con caño de escape cortado.

El hecho ocurrió días atrás, cuando una persona se acercó a pedirles a los jóvenes que detengan el ruido en la puerta de su casa frente a la Plaza de los Artesanos, frente al mirador de la ciudad de Palpalá.

Luego de incansables pedidos a las autoridades policiales para que controlen los desmanes que se producen cada finde semana en el mirador sobre avenida Juan José Paso, un vecino alarmado por "una chica en moto" en su vereda salió a pedirles que se retiren del lugar "porque no podían dormir", como consecuencia del ruido que provocan los caños de escape cortados.

Ante esta situación provocó el enojo de los jóvenes motorizados comandados por la mujer.

De acuerdo a lo que afirman los vecinos de la zona, los jóvenes "estaban alcoholizados" y atacaron al vecino entre 15 personas, golpeándolo salvajemente provocándole serias lesiones en distintas partes del cuerpo. El episodio se descontroló al punto de tener que ser rescatado por otros vecinos entre gritos y pedidos de ayuda de sus familiares.

Al llegar la policía al lugar le solicitó a los damnificados que aportaran pruebas como filmaciones o fotos argumentando que era la única forma de poder tomarles la denuncia. Los efectivos habrían señalado "que no podían hacer nada porque son menores de edad".

Desde el Concejo Deliberante afirmaron que existen ordenanzas vigentes para impedir que estos hechos se sigan perpetrando.