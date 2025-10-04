Detenidos tras protagonizar millonario robo y persecución

Integrantes de una banda delictiva fueron detenidos luego de protagonizar una persecución en la ciudad de Perico, donde sustrajeron un bolso con 12 millones de pesos de un automóvil y abandonaron una motocicleta en que se desplazaban para escapar abordo de un vehículo.

Los efectivos recuperaron la millonaria suma de dinero que había sido sustraída y secuestraron un arma de fuego con municiones, luego de que el rodado protagonista cayera en un zanjón.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio inició el pasado jueves alrededor de las 11.50 sobre un tramo de la ruta provincial N°47, a la altura del acceso a la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias que "motochorros" violentaron un vehículo, sustrajeron un bolso que contenía 12 millones de pesos y emprendieron la fuga.

En un momento determinado, los inculpados abandonaron la motocicleta en un camino vecinal y se subieron a un automóvil Renault Megan que los esperaba, para luego continuar con la huida.

El ilícito fue observado por personal del Centro de Monitoreo 911, quien alertó de inmediato a los efectivos policiales y una comisión de la Brigada de Investigaciones y de la Unidad Regional 6 empleó un operativo cerrojo en todo el sector barrial.

El rodado fugitivo fue interceptado sobre un tramo de la ruta provincial N°10, a la altura del paraje Severino, donde el conductor realizó marcha atrás a gran velocidad para intentar escapar de los efectivos, pero cayó en un zanjón.

Posteriormente, cuatro sujetos descendieron del vehículo y emprendieron la fuga a pie en diferentes direcciones. Sin embargo, tras unos disparos por parte de los uniformados, los inculpados fueron reducidos.

Además, como resultado de una inspección al rodado protagonista, los efectivos secuestraron tres armas de fuego de grueso calibre, municiones, una mochila con el dinero sustraído, teléfonos celulares y otros elementos de sumo interés para la causa.

Por su parte, el damnificado radicó la correspondiente denuncia y logró recuperar sus bienes.

Una fuente cercana a la investigación informó a este diario que los inculpados estarían sindicados como los presuntos autores de numerosos robos bajo la misma modalidad en la ciudad de Perico.

El ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación solicitó que los inculpados queden detenidos en la Brigada de Investigaciones a disposición de la Justicia.

Mientras que las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de dicha dependencia policial.