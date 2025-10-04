°
4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Selección argentina
LIGA PROFESIONAL
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Liga jujeña de Fútbol
FINALES NACIONALES JUEGOS EVITA
ajedrez
Aplicación “Globant”
Sargento Cabral
PERICO
Tilcara
Selección argentina
LIGA PROFESIONAL
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Liga jujeña de Fútbol
FINALES NACIONALES JUEGOS EVITA
ajedrez
Aplicación “Globant”
Sargento Cabral
PERICO
Tilcara

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Sargento Cabral

Asaltaron con un arma a una mujer

Le vociferaron "dame todo o te mato", según lo denunciado.

Sabado, 04 de octubre de 2025 01:48

Asaltaron a una mujer con un arma a metros de una dependencia policial y se fugaron.

El episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 21.10 en la intersección de las calles Pioneros de Rochdale y Charles Guide del barrio Sargento Cabral de la capital.

En esas circunstancias, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a una mujer. Uno de los inculpados descendió, apuntó un arma de fuego en la cabeza de la víctima, vociferó "entrega todo o te mato" y emprendió la fuga con una cartera.

De manera inmediata la mujer se dirigió a la Seccional 62°, ubicada a tres cuadras del lugar del hecho y alertó a los efectivos sobre el episodio. Además indicó que en su bolso poseía tarjetas bancarias, 32 mil pesos, un celular y documentación personal.

Una comisión realizó recorridos por el sector, pero no logró dar con el paradero de los inculpados.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 62°.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD