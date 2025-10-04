°
4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
ajedrez
Aplicación “Globant”
Sargento Cabral
PERICO
Tilcara
Suprema Corte de Justicia
PALPALÁ
Unidad Regional 8
triple femicidio
Trastorno del Desarrollo del Lenguaje
Sargento Cabral

Asaltaron con un arma a una mujer

Le vociferaron "dame todo o te mato", según lo denunciado.

Sabado, 04 de octubre de 2025 01:48

Asaltaron a una mujer con un arma a metros de una dependencia policial y se fugaron.

El episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 21.10 en la intersección de las calles Pioneros de Rochdale y Charles Guide del barrio Sargento Cabral de la capital.

En esas circunstancias, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a una mujer. Uno de los inculpados descendió, apuntó un arma de fuego en la cabeza de la víctima, vociferó "entrega todo o te mato" y emprendió la fuga con una cartera.

De manera inmediata la mujer se dirigió a la Seccional 62°, ubicada a tres cuadras del lugar del hecho y alertó a los efectivos sobre el episodio. Además indicó que en su bolso poseía tarjetas bancarias, 32 mil pesos, un celular y documentación personal.

Una comisión realizó recorridos por el sector, pero no logró dar con el paradero de los inculpados.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 62°.

 

