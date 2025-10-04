Pascuttini y Valente llevaron sus propuestas a Monterrico

El Frente Primero Jujuy Avanza reunió a toda la dirigencia y a los militantes de Monterrico para tener un contacto directo con los candidatos a diputados nacionales.

En la oportunidad, la candidata en segundo término, Verónica Valente, indicó que es muy gratificante reunirse con la militancia peronista de los Valles y que es necesario defender a las mujeres de las acciones de un gobierno nacional que vulnera todos sus derechos.

"Nos quitaron el Ministerio de la Mujer, que brindaba respuesta a las mujeres que sufrían violencia de género, y nos quitaron las políticas públicas destinadas a las mujeres", dijo.

Por otra parte, señaló que Milei ataca también a todos los jóvenes estudiantes universitarios del país.

"Hoy los docentes de la universidad están recibiendo un salario tan bajo que deben buscar otro ingreso, es necesario defender la universidad pública y con Pedro Pascuttini lo vamos a hacer", afirmó.

Valente agregó que la universidad pública y gratuita es un logro de todos los argentinos y que es necesario seguir defendiendo ese patrimonio que es de todos los argentinos.

"Una universidad para todos, para los hijos de los trabajadores, nunca vamos a doblegarnos y a entregar la universidad pública", afirmó.

En ese sentido agregó que como legisladora nacional va a defender la provincia de Jujuy en el Congreso. "Debemos defender nuestra provincia desde La Quiaca hasta Yuto y lo haremos con los jubilados, con los estudiantes, los militantes, las mujeres y la juventud", apuntó.

A su turno, el candidato Pedro Pascuttini, agradeció a todos los militantes presentes y a los referentes que hicieron posible la unidad del peronismo.

"El Frente Primero Jujuy Avanza es una esperanza, es un renacimiento del peronismo que ilusiona por un futuro mejor, que busca el bienestar de toda la comunidad, en una provincia justa soberana y libre".

Indicó que solo el peronismo unido puede devolver los derechos y una mejor vida a todos los jujeños, en un escenario donde el gobierno nacional solo le interesa endeudarse para la timba financiera.

"Pensamos en el trabajo y la producción para destinar esos recursos a la educación, salud y seguridad de nuestra gente, somos un proyecto para vivir mejor", remarcó.

El dirigente Nilson Ortega recibió al peronismo del Frente Primero Jujuy Avanza en su sede partidaria en esa ciudad, donde también estuvo Rubén Rivarola (conductor de Jujuy Avanza), la diputada provincial Daniela Vélez; la candidata a diputada nacional en tercer término suplente, Mariana Gallo Mendoza, entre otros.

Pascuttini afirmó que el país y la provincia "están sufriendo un ajuste cruel por parte del gobierno nacional. Y este supuesto equilibrio fiscal es perverso, no es admisible desde el punto de vista social y humano, por eso quiero llegar al Congreso para defender a los jujeños".

Al respecto indicó que es necesario combatir la pobreza a partir de la inversión en salud, educación y seguridad. "Debemos defender los derechos de todos los jujeños y el poder adquisitivo de las familias que se agravó, no alcanza el ingreso, no se puede vivir de esta manera", afirmó.