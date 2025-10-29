Recuperan un celular robado y detienen a un sospechoso en un colectivo

En el marco de un rápido operativo de seguridad, personal policial logró detener ayer a un hombre acusado de robar un celular y recuperar el aparato, luego de una persecución que culminó con la intervención de un colectivo en plena vía pública.

El hecho se desencadenó durante la tarde, cuando el Centro de Gestión UR-1 recibió una llamada alertando que una persona había sustraído el teléfono celular de una mujer en un local de golosinas ubicado en la zona de la vieja terminal de ómnibus.

Ante la denuncia, se activó de inmediato un “operativo cerrojο”, movilizando varias unidades operativas hacia el sector. La rápida acción permitió individualizar al presunto responsable, quien intentaba huir del área abordando un colectivo que circulaba por la avenida General Savio.

Las autoridades solicitaron al conductor que detuviera la marcha del vehículo. Al ingresar, los efectivos ubicaron al sospechoso y procedieron a su detención.

Posteriormente, el individuo fue trasladado a una dependencia policial para su identificación. Allí, al revisar sus pertenencias, se encontraron con varios teléfonos celulares. Minutos después, se presentó la víctima del robo, quien reconoció su dispositivo móvil y formalizó la denuncia correspondiente.

El accionar policial permitió no solo la aprehensión del sospechoso, sino también la restitución del bien hurtado a su legítima dueña, en un caso que demostró la efectividad de la respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad.