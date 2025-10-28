Un hombre se quedó dormido en la calle y fue apuñalado

Un joven fue atacado a puñaladas mientras dormía en la vía pública y a raíz del hecho, se encuentra internado en la sala de Observaciones del hospital de la ciudad de Perico.

El hecho se registró la madrugada del domingo pasado, en inmediaciones del cementerio de la ciudad de Perico, cuando la víctima estaba durmiendo en inmediaciones del sector, cuando fue sorprendido por dos sujetos, quienes los despertaron con golpes de puños y patadas.

En un momento determinado, uno de los protagonistas extrajo entre sus prendas de vestir un arma blanca y le provocó una profunda herida en el muslo izquierdo.

La víctima se dirigió por sus propios medios a la guardia del hospital "Arturo Zabala", donde fue asistido por los médicos y quedó alojado en la sala de Observaciones.

Los efectivos policiales que cumplen guardia en el nosocomio remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó a los efectivos de la Seccional 58º que realicen un rastrillaje por la zona donde ocurrieron los hechos, para tratar de dar con los protagonistas, que hasta el momento se encuentran prófugos de la Justicia.

Por otra parte se supo que el estado de salud de la víctima es favorable y recibió el alta médica horas después de ingresar al nosocomio.