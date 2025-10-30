Desde el sábado aumenta el boleto del transporte de media distancia

La Secretaría de Transporte de la Provincia anunció un nuevo aumento en los pasajes de las líneas de media distancia que operan en Jujuy. Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir del lunes 1 de noviembre de 2025.

El aumento es del 4% aproximadamente para las tarifas, por lo cual los precios quedarían así:

Ramal:

San Pedro | Valor: 5.900

Chalican | Valor: 7.800

Santa Clara | Valor: 8.100

Fraile Pintado | Valor: 8.900

El Piquete | Valor: 9.300

L.G.S.M | Valor: 10.100

Calilegua | Valor: 10.600

Caimancito | Valor: 12.200

Palma Sola | Valor: 15.900

Quebrada y Puna

Volcán | 3800

Tumbaya | 4500

Maimará | 7600

Purmamarca Pueblo | 7900

Tilcara | 8300

Huacalera | 9800

Uquía | 11400

Humahuaca | 12400

Hipólito Yrigoyen (ITURBE) | 16300

Susques | 20100

Abra Pampa | 21300

Iruya | 21800

La Quiaca | 27500

Zona Diques