Desde el sábado aumenta el boleto del transporte de media distancia

La Secretaría de Transporte de la Provincia anunció un nuevo aumento en los pasajes de las líneas de media distancia que operan en Jujuy. Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir del lunes 1 de noviembre de 2025.
El aumento es del 4% aproximadamente para las tarifas, por lo cual los precios quedarían así:
Ramal:
-
San Pedro | Valor: 5.900
-
Chalican | Valor: 7.800
-
Santa Clara | Valor: 8.100
-
Fraile Pintado | Valor: 8.900
-
El Piquete | Valor: 9.300
-
L.G.S.M | Valor: 10.100
-
Calilegua | Valor: 10.600
-
Caimancito | Valor: 12.200
-
Palma Sola | Valor: 15.900
Quebrada y Puna
-
Volcán | 3800
-
Tumbaya | 4500
-
Maimará | 7600
-
Purmamarca Pueblo | 7900
-
Tilcara | 8300
-
Huacalera | 9800
-
Uquía | 11400
-
Humahuaca | 12400
-
Hipólito Yrigoyen (ITURBE) | 16300
-
Susques | 20100
-
Abra Pampa | 21300
-
Iruya | 21800
-
La Quiaca | 27500
Zona Diques
-
Complejo Los Alisos | 2265
-
El Carmen | 2342
-
Carahuanco | 2590
-
San Antonio | 2935
-
Perico | 3045
-
Monterrico | 3142
-
Aeropuerto | 4108
-
Puesto Viejo | 4712
-
La Mendieta | 4949
-
Aguas Calientes | 5719