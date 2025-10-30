°
30 de Octubre, Jujuy, Argentina
Informacion General

Desde el sábado aumenta el boleto del transporte de media distancia

La suba es de aproximadamente del 4% y comenzará a regir a partir del 1 de noviembre.

Jueves, 30 de octubre de 2025 08:08

La Secretaría de Transporte de la Provincia anunció un nuevo aumento en los pasajes de las líneas de media distancia que operan en Jujuy. Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir del lunes 1 de noviembre de 2025.

El aumento es del 4% aproximadamente  para las tarifas, por lo cual los precios quedarían así: 

Ramal:

  • San Pedro | Valor: 5.900

  • Chalican | Valor: 7.800

  • Santa Clara | Valor: 8.100

  • Fraile Pintado | Valor: 8.900

  • El Piquete | Valor: 9.300

  • L.G.S.M | Valor: 10.100

  • Calilegua | Valor: 10.600

  • Caimancito | Valor: 12.200

  • Palma Sola | Valor: 15.900

Quebrada y Puna

  • Volcán | 3800

  • Tumbaya | 4500

  • Maimará | 7600

  • Purmamarca Pueblo | 7900

  • Tilcara | 8300

  • Huacalera | 9800

  • Uquía | 11400

  • Humahuaca | 12400

  • Hipólito Yrigoyen (ITURBE) | 16300

  • Susques | 20100

  • Abra Pampa | 21300

  • Iruya | 21800

  • La Quiaca | 27500

Zona Diques

  • Complejo Los Alisos | 2265

  • El Carmen | 2342

  • Carahuanco | 2590

  • San Antonio | 2935

  • Perico | 3045

  • Monterrico | 3142

  • Aeropuerto | 4108

  • Puesto Viejo | 4712

  • La Mendieta | 4949

  • Aguas Calientes | 5719

