°
30 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Copa Libertadores
El tiempo en Jujuy
Gobierno Nacional
Transporte
Crisis en Brasil
ingreso a primer año
inflación
Ejesa
San Pedro
Copa Libertadores
El tiempo en Jujuy
Gobierno Nacional
Transporte
Crisis en Brasil
ingreso a primer año
inflación
Ejesa
San Pedro

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Corte de luz programado para mañana en barrio Gral. Arias

Será por tareas de mantenimiento y mejora en la red.

Jueves, 30 de octubre de 2025 10:39

Ejesa informó que este viernes 31 de octubre se realizará una interrupción programada del suministro en una zona del Barrio Gral. Arias, en San Salvador de Jujuy.

El corte, planificado para llevar a cabo tareas de mejora en la infraestructura, se desarrollará en el horario estimado de 12 a 13. La zona afectada estará comprendida entre las calles Monteagudo, Agüero, Riobamba y el Paseo Peatonal 24, incluyendo también sectores aledaños.

La empresa aclaró que el servicio se restablecerá de forma automática una vez que finalicen los trabajos. Asimismo, se recomendó a los vecinos desconectar los artefactos que no sean de primera necesidad durante el lapso del corte para prevenir posibles inconvenientes cuando regrese la energía.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD