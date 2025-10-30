Corte de luz programado para mañana en barrio Gral. Arias

Ejesa informó que este viernes 31 de octubre se realizará una interrupción programada del suministro en una zona del Barrio Gral. Arias, en San Salvador de Jujuy.

El corte, planificado para llevar a cabo tareas de mejora en la infraestructura, se desarrollará en el horario estimado de 12 a 13. La zona afectada estará comprendida entre las calles Monteagudo, Agüero, Riobamba y el Paseo Peatonal 24, incluyendo también sectores aledaños.

La empresa aclaró que el servicio se restablecerá de forma automática una vez que finalicen los trabajos. Asimismo, se recomendó a los vecinos desconectar los artefactos que no sean de primera necesidad durante el lapso del corte para prevenir posibles inconvenientes cuando regrese la energía.